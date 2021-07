பொன்னியின் செல்வன் பயணத்தில் நான்...பெருமை கொள்ளும் பிரகாஷ் ராஜ்

சென்னை : பிரம்மாண்ட வரலாற்று படமான பொன்னியின் செல்வன் படத்தை இரண்டு பாகங்களாக மணிரத்னம் இயக்கி வருகிறார். விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய், ஐஸ்வர்ய லட்சுமி, த்ரிஷா, பிரபு, சரத்குமார், விக்ரம் பிரபு, கிஷோர், ஜெயம்ரவி, லால், ரஹ்மான் என பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளது.

அல்லிராஜா சுபாஸ்கரன், மணி ரத்னம் இணைந்து லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ், மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் பேனரில் படத்தை தயாரித்து வருகின்றனர். இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். ரவிவர்மா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

English summary

In a tweet, actor Prakash Raj had marked his elation on being a part of the team - "Proud to be a part of this EPIC journey..The golden era comes to life!