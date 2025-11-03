Provoke Art Festival 2025: ருக்மிணி விஜயகுமாரி முதல் ராஜேஷ் வைத்யா வரை.. பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற விழா!
சென்னை: நவம்பர் மாதம் 1 மற்றும் 2 ஆம் தேதி சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள மியூசிக் அகாடமியில் பிரோவோக் கலைத் திருவிழா 2025 நடைபெற்றது. இசை, நடனம், நாடகம் என இரு நாட்கள் நடைபெற்ற இத்திருவிழா, சென்னையின் கலைக் காலண்டரில் ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வாக அமைந்தது.
2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இத்திருவிழா, தற்போது சென்னையின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் கலை நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. பாரம்பரிய இந்திய கலை வடிவங்களின் கம்பீரத்தையும், புதிய ஆக்கப்பூர்வமான வெளிப்பாடுகளையும் இது ஒரு சேரக் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு நிகழ்வு, தென்னிந்தியாவின் கலை தலைநகரம் என்ற சென்னையின் பெருமைக்கு மீண்டும் ஒரு சான்றாக அமைந்தது.
கலை கட்டிய விழா: முதல் நாள் விழா அரங்கு நிறைந்த பார்வையாளர்களுடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. பரதநாட்டிய கலைஞர் ருக்மிணி விஜயகுமாரின் பிரமாண்டமான பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி மனதைக் கவர்ந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, சுபா ஸ்ரீ தனிகாச்சலம் தலைமையிலான இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பிரபல பாடகர்களான ஹரிசரண் சேஷாத்ரி, சாய் விக்னேஷ், திஷா பிரகாஷ், சந்தோஷ் சுப்ரமணியன், வித்யா கல்யாணராமன் ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர்.
இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள், மோலெட்டி ரோகினி மற்றும் பிரளயன் ஆகியோரின் நாடகத்துடன் தொடர்ந்து பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன. அதைத் தொடர்ந்து வீணை மாமேதை ராஜேஷ் வைத்யாவின் மயக்கும் இசை நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றது. இவருடன் இளம் நட்சத்திரங்களான ராகுல் வெள்ளால் மற்றும் ஸ்பூர்த்தி ராவ் ஆகியோர் இணைந்து அசத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களிடமிருந்து பெரும் கரகோஷத்தைப் பெற்றன.
சிறப்பாக நடந்த விழா: கலை, சினிமா மற்றும் கலாச்சாரத் துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய பல முக்கிய பிரமுகர்கள் இத்திருவிழாவில் கவுரவிக்கப்பட்டனர். விருதாளர்கள் பட்டியலில் கதாயதி ராமமூர்த்தி, குரு ஏ. கன்னியாகுமரி, அனிதா குப்புசாமி, புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வில்லுப் பாட்டு பாரதி, சச்சு, ஏ.பி. ஸ்ரீதர், வேலு ஆசான், பி.கே. சம்பந்தன், ஆர். பாண்டியராஜன், இயக்குனர் வசந்த், தலைவாசல் விஜய், உண்ணிகிருஷ்ணன், ஒய்.ஜி. மகேந்திரா, நித்யஸ்ரீ மகாதேவன், நர்த்தகி, நல்லி குப்புசாமி, எம்.எஸ். பாஸ்கர், நெல்லை டி. கண்ணன், பாரதி ஸ்ரீதர், மாலதி, சௌமியா, சஞ்சய் சங்கர், டாக்டர் சங்கீதா போன்ற பல பிரபலங்கள் அடங்குவர்.
பிரோவோக் கலைத் திருவிழா 2025: இந்த நிகழ்வில் மூத்த ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், நடிகர் நாசர், இயக்குனர் வசந்த், திரு. உண்ணிகிருஷ்ணன் மற்றும் சினிமா, இசை, நாடக உலகைச் சேர்ந்த பல முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர். இது சென்னையின் நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த கலாச்சாரக் கூட்டங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. திருமதி. அஸ்வினி சாம் பால் விஸ்வநாதன் இந்த விழாவைத் திட்டமிட்டு வடிவமைத்தார். கலை மற்றும் உணர்வுகளின் கலவையாக அமைந்த இந்தத் திருவிழா, இந்தியாவின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான அவரது படைப்பு மனப்பான்மைக்கும், அர்ப்பணிப்புக்கும் சான்றாக விளங்கியது. பால்சன்ஸ் பியூட்டி & ஃபேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட்டின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் சாம் பால் இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவு அளித்தார்.
பார்வையாளர்களிடமிருந்து பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற பிரோவோக் கலைத் திருவிழா 2025, சென்னையின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் விரும்பப்படும் கலாச்சார விழாக்களில் ஒன்றாகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது. இது இந்தியக் கலையின் காலத்தால் அழியாத சாரத்தைக் கொண்டாடி, புதிய தலைமுறை கலைஞர்களுக்கு வழி வகுக்கிறது.
