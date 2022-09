பொன்னியின் செல்வன்..எம்ஜிஆர் ஏன் விரும்பினார்?படம் உருவாக்க பின்னணியில் மணிரத்னத்தின் கடின உழைப்பு

கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் கதை வரலாற்று நிகழ்வை அடிப்படையாக கொண்ட கதை. 4 ஆண்டுகள் 5 பாகமாக தொடராக வந்தது.

பொன்னியின் செல்வன் மற்ற நாவல்களை விட ஏன் முக்கியமானது எம்ஜிஆர், கமல்ஹாசன் என பலரும் முயன்றது ஏன்? ரஜினிகாந்த் ஏன் போற்ற வேண்டும்.

பொன்னியின் செல்வனை 70 ஆண்டுகால திரையுலக முயற்சியை மணிரத்னம் சாத்தியமாக்கிய பின்னணி பற்றி பார்ப்போம்.

பொன்னியின் செல்வனில் இருந்து தேவராளன் ஆட்டம் லிரிக்கல் வீடியோ ரிலீஸ்: Goosebump மொமண்ட் இது

English summary

Kalki's Ponniyin Selvan is a story based on a historical event. It was serialized in 5 parts for 4 years. Why Ponni's Selvan is more important than other novels Why MGR, Kamal Haasan tried many others? Why should Rajinikanth be admired? Let's take a look at the background behind which Mani Ratnam made Ponni's successful 70-year film venture possible.