குஷ்புவுக்கு கொரோனா... டான்ஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு பாதிப்பு வருமா ?

சென்னை : நடிகையும், அரசியல் பிரபலமுமான குஷ்பு, தனக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் சமீபத்தில் அவர் கலந்து கொண்ட டான்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு வருமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

கடந்த ஒரு வார காலமாக கோலிவுட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கலக்கத்தில் உள்ளனர். சத்யராஜ், டி.பி.கஜேந்திரன் போன்றோர் மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Kushboo shared in twitter today that she tested covid positive. Two days before Kushboo participated in Dance Vs dance reality show grand finalae in colors tamil channel. Because of this reason many of them raised question whether the participants might have the chance to get affected of covid.