நாலு நாள் வெளியவே தலை காட்டல.. நிர்வாண வீடியோ லீக் ஆனது குறித்து மனம் திறந்த ராதிகா ஆப்தே!

மும்பை: நிர்வாண வீடியோ லீக் ஆனதும் தனது மனநிலை எப்படி இருந்தது என்றும், தான் என்ன செய்தேன் என்றும் நடிகை ராதிகா ஆப்தே சமீபத்திய பேட்டியில் கூறியுள்ளது வைரலாகி வருகிறது.

நடிகை ராதிகா ஆப்தே தமிழில் தோனி, ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா, கபாலி உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அஜய் தேவ்கன் தயாரிப்பில் வெளியான பார்ச்சட் படத்தில் மேலாடை இன்றி நிர்வாணமாக நடித்து பாலிவுட்டையே பதற வைத்திருந்தார் ராதிகா ஆப்தே.

Radhika Apte finally opens up what she exactly doing after her nude video leaked. She also stuns bollywood fans in Parched movie naked scene.