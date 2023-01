அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார்... ஆர்ப்பரித்த ரசிகர்கள்... ரஜினியின் அந்த சிரிப்பின் அர்த்தம் இதுதானா?

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 11ம் தேதி வெளியானது.

முன்னதாக டிசம்பர் 24ம் தேதி வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

அப்போது விஜய் தான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்ப்து மாதிரியாக பேசியிருந்தார் சரத்குமார்.

இது சர்ச்சையான நிலையில், தற்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறிய ரஜினியை அவரது ரசிகர்கள் அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் என வரவேற்ற வீடியோ ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Sarathkumar had said that Vijay is the next superstar at the launch of Varisu audio. While this is controversial, Rajini came out of the airport and was greeted by his fans as a superstar. This video is trending among Rajini fans.