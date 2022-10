லைகா தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் 2 படங்கள்..பிரபல இயக்குநர் கதை, இதுதான் கேரக்டரா?..சுவாரஸ்ய தகவல்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் லைக்கா நிறுவனத்துடன் இரண்டு படங்களில் நடிக்க முடிவு செய்துள்ளார்.

இந்த இரண்டு படங்களில் ஒரு படத்தை இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்குவதாக ஏற்கனவே தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிகிறது.

இயக்குனர் மணிரத்தினம் இதற்கான கதையையும் உருவாக்கி விட்டார் பழைய இந்தி படத்தின் தழுவலாக இந்த கதை இருக்கும். மிகவும் வித்தியாசமான கதைக்களமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

காந்தாரா பட இயக்குநரின் கனவை நனவாக்கிய ரஜினிகாந்த்.. நெகிழ்ந்த ரிஷப் ஷெட்டி!

English summary

Actor Rajinikanth has decided to do two films with Lyca. While it has already been reported that one of these two films will be directed by director Mani Ratnam, it seems that the announcement will be made on November 5. Director Maniratnam has also created a story for this and this story will be an adaptation of an old Hindi film. It is said to be a very different storyline.