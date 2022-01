போயஸ் கார்டனில் குவிந்த ரசிகர்கள்...வெளியே வந்து வாழ்த்து சொன்ன ரஜினி

சென்னை : புத்தாண்டை முன்னிட்டு தன்னை பார்த்து வாழ்த்து கூறுவதற்காக போயஸ் கார்டனில் உள்ள தனது வீட்டின் முன் குவிந்த ரசிகர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து சொன்னார் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

இன்னொரு படையப்பா எதிர்பாக்கலாம் | Annaatthe | PRO Riyaz Ahmed Excluisve interview | Filmibeat Tamil

சூப்பர் ஸ்டார் என்றாலே ரஜினிகாந்த் என சொல்லும் அளவிற்கு தமிழ் சினிமாவின் மிகப் பெரிய பிராண்டாக தன்னை உருவாக்கிக் கொண்டவர் ரஜினிகாந்த். கடந்த 40 ஆண்டு கால திரையுலக பயணத்தில் பல்வேறு மொழிகளில் நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்து, உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களை கொண்டிருப்பவர் ரஜினிகாந்த்.

லவ் யூ ஆல்... வீடியோ மூலம் வாழ்த்து சொன்ன டான் நாயகன்... பிரபலங்கள் வாழ்த்து!

English summary

Rajini meets his fans and shared new year wishes with fans who gathered infront of his poes garden house. Fans shouted like thalaiva...lord. Rajini post his wishes in twitter page also.