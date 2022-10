ரசிகர் எழுப்பிய கேள்வி… நெகிழ்ந்துப் போன ரஜினி… சொந்த ஊரில் பெற்றோருக்கு மரியாதை

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கும் இரண்டு படங்களில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ரசிகரின் கேள்வியால் மனம் நெகிழ்ந்துப்போன ரஜினிகாந்த், இப்போது புதிய முடிவெடுத்துள்ளார்.

“கோச்சடையான் மாதிரி ஆகிட கூடாதே”… மகளின் இயக்கத்தில் நடிக்க தயங்கும் ரஜினிகாந்த்?

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Following this, Rajini will act in 2 films produced by Lyca. In this case, Rajinikanth has installed a statue of his parents in his hometown Nachikuppam. Also, it has been reported that he is planning to construct a memorial hall there soon.