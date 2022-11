லைகா தயாரிப்பு ஒரு படத்தில் கவுரவ வேடத்தில் ரஜினிகாந்த்?..விஷ்ணு விஷால், விக்ரந்த்..ஐஸ்வர்யா கூட்டணி

நடிகர் ரஜினிகாந்த் முதன்முறையாக கவுரவ வேடத்தில் நடிக்கும் படத்திற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகிறது.

படத்தை இயக்குபவர் ரஜினியின் மகள் என்பதால் அப்படத்தில் ரஜினி நடிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் கால்ஷீட் கிடைக்காதா என பலரும் ஏங்கிக்கிடக்க மிக எளிதாக விஷ்ணு விஷாலுக்கு அந்த லக் அடித்துள்ளது.

English summary

The announcement of actor Rajinikanth's film will be released today. It has been reported that Rajini has agreed to act in a cameo in the film as the director of the film is Rajini's daughter. Vishnu Vishal has scored that luck so easily that many people are longing that they will not get the call sheet of actor Rajinikanth.