விஜயகாந்த்திற்கு ஆபரேஷன்...விரைவில் குணமடைந்து கேப்டனாக கர்ஜிக்க ரஜினி வாழ்த்து

சென்னை : தேமுதிக தலைவரும், நடிகருமான விஜயகாந்த்திற்கு ஆபரேஷன் நடைபெற்று, காலில் 3 விரல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால் அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

1970 கள் துவங்கி 2010 ம் ஆண்டு வரை சினிமாவில் நடித்து வந்தவர் விஜயகாந்த். 1979 ம் ஆண்டு இனிக்கும் இளமை என்ற படத்தில் வில்லன் ரோலில் நடித்து சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். தொடர்ந்து பல படங்கள் தோல்வி படங்களாக அமைந்த நிலையில், 1980 ம் ஆண்டு தூரத்து இடி முழக்கம் என்ற படம் விருதை பெற்றது.

எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கிய சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்ற படம் விஜயகாந்த்தின் சினிமா வாழ்க்கையில் மிகப் பெரிய திருப்பு முனையாக அமைந்தது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் நூற்றுக்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார் விஜயகாந்த்.

English summary

Vijayakanth undergone operation and his 3 fingers removed. Now he is fine and discharged soon. Rajinikanth shared his wishes and prayer to Vijayakanth's speedy recovery. He wished that Vijayanth will return as captian.