ரஜினியின் ராஜா சின்ன ரோஜா கார்ட்டூன் உருவான விதம்… 90ஸ் கிட்ஸ்களின் நாஸ்டாலஜியா கொண்டாட்டம்

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த 'ராஜா சின்ன ரோஜா' திரைப்படம் வெளியாகி 33 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன.

ஏவிஎம் தயாரிப்பில் எஸ்பி முத்துராமன் இயக்கிய இந்தப் படத்தில் ரஜினி கார்ட்டூன்களுடன் நடனமாடி கலக்கியிருப்பார்.

இந்நிலையில், ராஜா சின்ன ரோஜா படத்தில் அனிமேஷன் மூலம் கார்ட்டூன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது எப்படி என்ற ரகசியம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Raja Chinna Roja turns 33: When Rajinikanth danced with cartoon rabbits and elephants. Three decades after its release, director SP Muthuraman looks back at the making of the first Tamil film to use animated characters with live actors. Now the AVM productions revealed the animation of Raja Chinna Roja