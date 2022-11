புஷ்பா இயக்குநர் - ஏஆர் ரஹ்மான் கூட்டணியில் ஆர்ஆர்ஆர் பட ஹீரோ?: டோலிவுட்டின் அடுத்த ஆக்சன் மஜா!

ஹைதராபாத்: டோலிவுட் மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் மகனான ராம் சரணும் முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார்.

மகதீரா, ரங்கஸ்தலம், ஆர்ஆர்ஆர் போன்ற ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ள ராம் சரண், தற்போது ஷங்கர் இயக்கத்தில் ஆர்சி 15 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், ராம் சரணின் புதிய படம் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Ram Charan is currently acting in 'RC 15' directed by Shankar. Following this, Buchi Babu Sana is said to be directing Ram Charan's new film. Pushpa film director Sukumar has written the story for this film. It is reported that AR Rahman or Devi Sri Prasad will compose the music for this film.