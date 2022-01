அடேங்கப்பா.. அப்போ அது சிஜி இல்லையா? நீருக்கடியில் ரியலாக ஓடிய ராம்சரண், ஜூனியர் என்.டி.ஆர்!

சென்னை: இயக்குநர் ராஜமெளலியின் ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்பட புரமோஷன் விஜய் டிவியில் டிடி உடன் நடத்தப்பட்டது.

புத்தாண்டை முன்னிட்டு இன்று விஜய் டிவி மற்றும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பானது.

இயக்குநர் ராஜமெளலி, ராம்சரண் மற்றும் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் மூவரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

புத்தாண்டு விஜய் டிவியில் பேட்டி அளிக்கும் RRR டீம்...தயாராகுங்கள் ரசிகர்களே

