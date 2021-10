தொடரும் சோகம்.. ராமாயணம் சீரியலில் நடித்த 'ராவணன்' நடிகர் திடீர் மரணம்.. அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்!

மும்பை: இந்தி மொழியில் வெளியான ராமாயணம் சீரியலில் ராவணனாக நடித்த பிரபல நடிகர் காலமானார். அவருக்கு வயது 82.

இந்தி சின்னத்திரையிலும் சினிமாவிலும் அடுத்தடுத்து தொடரும் மரணங்களால் சக கலைஞர்களும் ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

மோகன் லால் - ஜீத்து ஜோசப் கூட்டணியில் உருவாகும் மூன்றாவது படம்.. ஓடிடியில் ரிலீஸ்?

தாரக் மேத்தா கா ஓல்டா சாஷ்மாவின் நடிகர் கன்ஷ்யாம் நாயக் புற்றுநோயுடன் நீண்டகாலமாக போராடி வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கன்ஷ்யாம் காலமானார்.

English summary

Ramayan actor Aravind Trivedi passed away due to heart attack at the age of 82. He was very fame as Ravan in Ramayan serial.