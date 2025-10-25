அப்பாவாகப்போகும் பாகுபலி வில்லன்.. அடடே ஒரே கொண்டாட்டம் தான் போங்க.. சீக்கிரமே குட் நியூஸ்!
ஹைதரபாத்: தற்போது தெலுங்கு திரையுலகம் முதல் பாலிவுட் வரை பிரபல நட்சத்திர தம்பதிகள் அடுத்தடுத்து நற்செய்திகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். சமீபத்தில் மெகா பிரின்ஸ் வருண் தேஜ் - லாவண்யா திரிபாதி தம்பதிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பாலிவுட் நட்சத்திர ஜோடி கத்ரீனா கைஃப் - விக்கி கௌஷல் தாங்கள் விரைவில் பெற்றோராகப் போவதாக அறிவித்தனர்.
அதேபோல, நடிகை பரினீதி சோப்ரா - எம்பி ராகவ் சத்தா தம்பதிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, குளோபல் ஸ்டார் ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதியினர் தாங்கள் இரண்டாவது முறையாகப் பெற்றோராகப் போவதாக அறிவித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின. இந்த முறை ராம் சரண் தம்பதிக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்புள்ளதாக செய்திகள் பரவி வருகின்றன. இந்த வரிசையில் மற்றொரு டோலிவுட் நட்சத்திர ஜோடி இணையும் சாத்தியக்கூறுகள் தற்போது வெளிவந்துள்ளன.
டகுபதி குடும்பத்தின் வாரிசான ராணா டகுபதி , 'லீடர்' படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்தார். ஆறு அடிக்கு மேல் உயரம் கொண்ட இவர், "ஹீரோ என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்" என்று ரசிகர்களால் பாராட்டப்பட்டார். 'லீடர்' படத்தை சேகர் கம்முலா இயக்கினார்.
தெலுங்கு மட்டுமல்லாமல் பிற மொழிகளிலும் நடித்து தனக்கென ஒரு தனி அடையாளத்தை உருவாக்கினார். வழக்கமான வணிகப் படங்களுக்கு மாறாக, வித்தியாசமான கதையம்சம் கொண்ட படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்தார். 'கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்', 'காஸி', 'நானே ராஜா நானே மந்திரி' போன்ற படங்கள் அவருக்கு நல்ல அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தந்தன. வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து படங்களை நடித்து வருகிறார்.
'பல்வாள் தேவன் ' கதாபாத்திரத்தின் மூலம் மிகப்பெரிய புகழைப் பெற்ற ராணாவின் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியவர் இயக்குநர் எஸ்.எஸ்.ராஜமௌலி. 'பாகுபலி' தொடரில் பல்வாள் தேவன் கதாபாத்திரத்தில் கொடூரமான வில்லனாக நடித்து மிரட்டினார். இப்படத்தில் பிரபாஸை விட ராணா தனது கதாபாத்திரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். அதன்பிறகு 'என்.டி.ஆர். கதநாயகடு', 'என்.டி.ஆர். மகநாயகடு' ஆகிய படங்களில் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். பின்னர் 'அரண்யா', 'பீம்லா நாயக்', 'விராட பர்வம்', '1945', 'வேட்டையான்' ஆகிய படங்களில் நடித்தார். நடிகர், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர், தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர், தயாரிப்பாளர், மற்றும் தொழிலதிபர் என பன்முகத் திறமைகளைக் கொண்டு டகுபதி குடும்பத்தின் பாரம்பரியத்தை முன்னெடுத்துச் செல்கிறார்.
கோவிட் கால காதல்: டோலிவுட்டின் மிகவும் விரும்பப்படும் நடிகர்களில் ஒருவராக இருந்த ராணா டகுபதி, மிஹிகா பஜாஜை காதலித்தார். லாக்டவுன் காலத்தில் ஒரு செயலி மூலம் மிஹிகாவை சந்தித்த ராணாவுக்கு, அவர்களின் நட்பு காதலாக மாறியது. மும்பையில் இன்டீரியர் டிசைனராகப் பணிபுரியும் மிஹிகாவின் சொந்த ஊர் ஹைதராபாத். இரு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது.
எளிமையான திருமணம்: கோவிட் பெருந்தொற்று இந்தியா முழுவதும் பரவிய லாக்டவுன் காலத்தில், ஆகஸ்ட் 8, 2020 அன்று ராணா - மிஹிகா திருமணம் மிக எளிமையாக நடைபெற்றது. ராணாவின் சிறந்த நண்பரும் நடிகருமான ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதியினர், அல்லு அர்ஜுன், சமந்தா, நாகசைதன்யா போன்ற ஒரு சில நெருங்கிய நண்பர்கள் மட்டுமே திருமணத்தில் கலந்துகொண்டனர். திருமணத்திற்குப் பிறகு இவர்கள் பெரும்பாலும் மும்பையிலேயே வசித்து வருகிறார்கள்.
கர்ப்பம்: ராணாவின் மனைவி மிஹிகா பஜாஜ் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சமீபத்திய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். நல்ல நாள் பார்த்து ராணா - மிஹிகா தம்பதி இந்த செய்தியை வெளியிடுவார்கள் என்று கிசுகிசுக்கள் பரவி வருகின்றன. மிஹிகா உண்மையில் கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா அல்லது இது வெறும் வதந்தியா என்பது விரைவில் தெரியவரும். படங்களைப் பொறுத்தவரை, ராணா 'மிராய்' படத்தில் கேமியோ கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். அதேபோல் துல்கர் சல்மான் மற்றும் பாக்யஸ்ரீ போர்சே நடிக்கும் 'காந்தா' படத்திற்கு இணை தயாரிப்பாளராக உள்ளார்.
