பப்ளிக்கில் நாகர்ஜுனா, ராஜமெளலி காலில் விழுந்த ரன்பீர் கபூர்

சென்னை : அயன் முகர்ஜீ இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட், அமிதாப் பச்சன், நாகர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடிக்கும் படம் பிரம்மாஸ்திரா. இந்தியாவின் பிரம்மாண்ட படைப்பாக பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Nagarjuna Speech |ராஜமௌலி என்னுடன் படம் பண்ணுவார் என்று நம்புகிறேன் | *Kollywood

மூன்று பாகங்களாக உருவாக்கப்பட உள்ள பிரம்மாஸ்திரா படத்தின் முதல் பாகம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய 5 மொழிகளில் செப்டம்பர் 9 ம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீசாகிறது.

இந்த படத்தை தென்னிந்திய மொழிகளில் பிரபல டைரக்டர் ராஜமெளலி வெளியிடுகிறார். இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷனுக்காக ரன்பீர் கபூர், நாகர்ஜுனா, ராஜமெளலி ஆகியோர் சென்னை வந்தனர்.

Ranbir Kapoor enjoyed a delicious South Indian meal on a banana leaf. The actor was seen enjoying his lunch with Nagarjuna and SS Rajamouli. Ranbir enjoyed his Wednesday lunch the traditional way. Before the luch Ranbir touches feet of Nagarjuna and Rajamouli.