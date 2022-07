நிர்வாண போட்டோஷூட்..சிக்கலில் ரன்வீர் சிங்..அடுத்தடுத்து வழங்குகள் பாய்ந்தன!

மும்பை : பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங்கின் நிர்வாண போட்டோஷூட் சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் அவர் மீது அடுத்தடுத்து வழங்குகள் பாய்ந்து வருகின்றன.

ரன்வீர் சிங் 2010ம் ஆண்டு பேண்ட் சர்மா பாராத் என்ற இந்தி திரைப்படத்தின் பாலிவுட்டில் அறிமுகமானார். இதையடுத்து, லூட்டேரா, பாஜிராவ் மஸ்தானி, பத்மாவத், சிம்பா, கல்லி பாய், 83 உட்பட பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இவர் பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனை காதலித்து கடந்த 2018ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார்.

English summary

Actor Ranveer Singh recently took the internet by storm with his nude pictures.Today, a complaint has been filed against the actor for 'hurting women's sentiments