தென்னிந்திய படங்களில் ஐட்டம் சாங்ஸ்... மட்டம் தட்டிய ராஷ்மிகா... பாலிவுட்டுக்கு மட்டும் ஜால்ராவா?

மும்பை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரைக்கு வருகிறது.

இந்தப் படத்தில் விஜய் ஜோடியாக டோலிவுட் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ளார்.

இவர் பாலிவுட்டிலும் மிஷன் மஜ்னு என்ற படத்தில் லீடிங் ரோலில் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், மிஷன் மஜ்னு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் ராஷ்மிகா மந்தனா பேசியது சர்ச்சையாகியுள்ளது.

விஜய் மாஸ் ஹீரோ... ஆனா அந்த விசயத்துல அஜித் தான் டாப்: மாறி மாறி பேசிய வாரிசு பட நடிகர்!

English summary

Songs from South films are all about mass masala, dance numbers & item songs. Bollywood romantic songs were a thing. For me, While growing up, romantic songs mean, it's Bollywood romantic songs. In the South, we have all Masala songs, item numbers, and dance numbers. This is my first Bollywood romantic song from Mission Majnu. I am so excited because it's so good and I am waiting for you all to listen to it. In this Rashmika Mandanna's speech goes viral on Social media.