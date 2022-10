கோலிவுட் டாப் ஹீரோக்களை வளைத்துப் போடும் ராஷ்மிகா மந்தனா… அடுத்து இவருகூட தான் ஜோடியா?

சென்னை: விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் காதல் இல்லை என சொல்லிவிட்டு அவருடன் டேட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்கிறார் ராஷ்மிகா மந்தனா.

வெளிநாடுகளில் டூர் அடித்து வரும் ராஷ்மிகா மந்தனா விரைவில் சென்னையில் நீண்ட நாட்கள் முகாம் இட உள்ளாராம்.

விஜய்யின் வாரிசு படத்தைத் தொடர்ந்து விக்ரம், கார்த்தியுடன் ஜோடி சேரப் போகும் ராஷ்மிகா, அடுத்து ஒரு டாப் ஹீரோவுடன் நடிக்கவுள்ளார்.

விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் லிப் லாக்.. நடிகை சொன்ன விளக்கத்தை கேளுங்க!

Dhanush now acts in Arun Matheswaran directing Captain Miller film. After this, Dhanush will act in a film directed by Sekhar Kammula. Rashmika Mandanna will play the leading lady in this trilingual film.