மீண்டும் இணையும் ராட்சசன் கூட்டணி… லால் சலாம் படத்தின் சீக்ரெட் சொன்ன விஷ்ணு விஷால்!

சென்னை: விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் டிசம்பர் 2ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் 'லால் சலாம்' படத்தில் ரஜினியுடன் நடிக்கவுள்ளார் விஷ்ணு விஷால்.

இன்னொரு பக்கம் தனது ஃபேவரைட் இயக்குநருடன் மீண்டும் கூட்டணி வைக்க விஷ்ணு விஷால் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அந்த போட்டோவை என் பொண்டாட்டி தான் லீக் பண்ணா.. ’கட்டா குஸ்தி’ விஷ்ணு விஷால் விளக்கம்!

English summary

Vishnu Vishal is currently starring in Aishwarya's Lal Salaam with Rajinikanth. He plays a cricketer in this film. In this case, Vishnu Vishal is reuniting with Ramkumar, the director of Mundasupatti and Ratsasan. Sathya Jyothi Films is producing the film in their alliance.