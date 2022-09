ரெண்டே நிமிஷம் தான், ஆண்களை மேகி நூடுல்ஸுடன் ஒப்பிட்ட ரெஜினா: அடல்ட் காமெடிக்கு அளவே இல்லையா?

ஐதராபாத்: தெலுங்கில் ரெஜினா, நிவேதா தாமஸ் இருவரும் இணைந்து நடித்துள்ள சாகினி டாக்கினி திரைப்படம் வரும் 16ம் தேதி வெளியாகிறது.

ஆக்சன் ப்ளஸ் காமெடி ஜானரில் உருவாகியுள்ள சாகினி டாக்கினி படத்தின் ட்ரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியாகியிருந்தது.

இந்தப் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட ரெஜினா ஆண்களை மேகி நூடுல்ஸுடன் ஒப்பிட்டு பேசிய அடல்ட் காமெடி டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Actress Regina is acting in many films in Tamil and Telugu. She participated in the promotion of the Telugu film 'Saakini Daakini'. Then Regina compares men to Maggi Noodles is becoming an adult comedy trend