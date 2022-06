"செக்யூரிட்டி கோட்.." மொபைல் போனுக்கு நோ அனுமதி.. நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்தில் கெடுபிடி

சென்னை : நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவனின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள வருபவர்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. என்ன இத்தனை கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கிறார்கள் என வந்திருக்கும் விருந்தினர்களே கொஞ்சம் குழம்பிப் போய் உள்ளனராம்.

நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் நாளை மகாபலிபுரத்தில் உள்ள மகாப்ஸ் ரிசார்ட்டில் நடைபெற உள்ளது. இந்த திருமண நிகழ்வை பிரபல டைரக்டர் கெளதம் மேனன் இயக்க உள்ளார். திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மிக பிரம்மாண்டமாக நடந்து வருகிறது.

English summary

Restricitions applied for guests who were attending Nayanthara - Vignesh Shivan marriage. Mobile phones, photographs are prohibited inside the wedding. Security code also attached with invitation. After verificating the invitation, guests are allowed to attend the wedding.