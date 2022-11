அப்போ ஹீரோயின்.. இப்போ என்ன ரோல்? 31 வருடத்திற்கு பிறகு சல்மான் கான் படத்தில் நடிக்கும் ரேவதி!

மும்பை: மண் வாசனை, மெளன ராகம், தேவர் மகன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நாயகியாக நடித்த நடிகை ரேவதி பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான் படத்தில் நடித்து வருகிறாராம்.

பாலிவுட்டில் ஏகப்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள நடிகை ரேவதி ஏற்கனவே சல்மான் கானுக்கு ஜோடியாகவும் இந்தியில் நடித்துள்ளது பலருக்கும் தெரிந்திருக்காது.

இந்நிலையில், பல ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் சல்மான் கான் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை ரேவதி நடித்து வரும் நிலையில், அவர் என்ன ரோலில் எந்த படத்தில் நடித்து வருகிறார் என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

Talented Actress and Director Revathi roped in Salman Khan's Tiger 3 movie. They both acted as a hero and heroine in Love hindi movie and now the reunion happens after 31 years makes Bollywood fans happy.