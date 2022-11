இந்த பக்கம் ரச்சிதா.. அந்த பக்கம் மைனா.. காலில் விழுந்து கும்பிடு போட்டாலும் விடாத ராபர்ட் மாஸ்டர்!

சென்னை: ஊசி இடம் கொடுக்காமல் நூல் நுழையாது என வனிதாவும், ஷகிலாவும் விமர்சிக்கும் அளவுக்கு ரச்சிதா மற்றும் ராபர்ட் மாஸ்டர் லீலைகள் பிக் பாஸ் வீட்டில் களைகட்டி வருகின்றன.

கமல் முன்னாடியே தனது காதல் லீலைகளை கட்டவிழ்த்து விட்ட ராபர்ட் மாஸ்டரின் காலில் விழுந்து ரச்சிதா கும்பிடு போட்டு கெஞ்சும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஆனாலும், இந்த பக்கம் ரச்சிதாவையும், அந்த பக்கம் மைனா நந்தினியையும் பிடித்துக் கொண்டு ராபர்ட் மாஸ்டர் முத்தம் கேட்கும் கொடுமைகளை எல்லாம் என்னவென்று சொல்வது என்றே தெரியவில்லை.

English summary

Robert Master asks Kiss from Rachita and Myna Nandhini shocks Bigg Boss Tamil 6 fans. They both called Robert Master as their brother but he eager to get a kiss from both upsets fans.