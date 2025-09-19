Get Updates
Robo Shankar Death LIVE: மறைந்தார் ரோபோ சங்கர்.. அலை அலையாய் திரண்டு அஞ்சலி செலுத்தும் பிரபலங்கள்

Live
By

சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் இத்தனை ஆண்டுகளாக ஏகப்பட்ட தமிழ் மக்களையும் உலகத் தமிழர்களையும் தனது காமெடி காட்சிகளால் சிரிக்க வைத்து வந்த நிலையில், தற்ஓது அனைவரையும் கண்ணீர் கடலில் ஆழ்த்தியுள்ளார். ஏற்கனவே உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஒல்லியான தேகத்துக்கு ஆள் மாறும் போதே பலரும் பதறினர்.

ஆனால், அவரை எப்படியோ காப்பாற்றி பாதுகாத்து வைத்திருந்த குடும்பத்தினர் தற்போது காப்பாற்ற முடியாமல் அவரை பறிகொடுத்து கதறி துடித்து வருகின்றனர். ரோபோ சங்கரின் மறைவு செய்து அறிந்த பல பிரபலங்கள் சமூக வலைதளங்களிலும் நேரிலும் சென்றூ அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

பொதுமக்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் வளசரவாக்கத்தில் உள்ள ரோபோ சங்கர் வீட்டின் முன் அலை அலையாய் திரண்டு வந்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். சின்னத்திரையில் தனது திறமைகளை காட்டி, வெள்ளித்திரையில் பல படங்களில் முன்னணி காமெடியனாக கலக்கி சிரிக்க வைத்த ரோபோ சங்கரின் மறைவு பலரையும் மீளாத் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Sep 19, 2025 9:24 AM

சிவகார்த்திகேயன் ஷோவில் கலக்கிய ரோபோ சங்கர்

அது இது எது நிகழ்ச்சியை சிவகார்த்திகேயன் தொகுத்து வழங்கிய போது ரோபோ சங்கர் நடனமாடி காமெடியில் கலக்கிய பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்சிகளை பதிவிட்டு ரசிகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்

Sep 19, 2025 9:22 AM

யோகி பாபு இரங்கல்

ஆருயிர் நண்பர் ,நடிகர் ரோபோ சங்கர் அவர்களின் திடீர் மறைவு மிகுந்த துயரத்தை அளிக்கிறது. அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

Sep 19, 2025 9:07 AM

KPY பாலா நேரில் அஞ்சலி

KPY பாலா நேரில் அஞ்சலி

ரோபோ சங்கர் உடன் விஜய் டிவியில் நீண்ட காலமாக பழகியவர்களில் ஒருவரான கேபிஒய் பாலா ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Sep 19, 2025 9:02 AM

சிம்பு இரங்கல்

நடிகர் ரோபோ சங்கர் அவர்கள் மறைந்த செய்தி கேட்டு மிகுந்த வருத்தமடைந்தேன். எப்போதும் சிரிப்பை பரிமாறிய ஒரு மனிதரை இப்படி இழந்துவிடுவது மிகுந்த வேதனை. அவர் மறைவு திரையுலகத்திற்கும், ரசிகர்களின் இதயங்களுக்கும் பெரும் இழப்பு. என்றும் நம்முள் வாழும் அவரின் சிரிப்புகள் நினைவாகவே இருக்கும். அவரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். குடும்பத்தினருக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கல் அனுதாபங்கள்.

Sep 19, 2025 8:59 AM

எப்படி ஜாலியா இருந்த மனுஷன்

விஜே வைஷு தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சமீபத்தில் விளையாட்டாக கவுண்டமணி காமெடியை வைத்து ரோபோ சங்கர் போட்ட ரீல்ஸ் வீடியோவை ஷேர் செய்து கண்ணீர் எமோஜிக்களை பகிர்ந்து தனது துக்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்

Sep 19, 2025 8:41 AM

அன்னைக்கு காலையில 6 மணி இருக்கும்!

என்னோட படங்களிலேயே இந்த “அன்னைக்கு காலையில 6 மணி இருக்கும்” காமெடி தான் ஐகானிக். உங்களை போல ஒரு கலைஞனை தமிழ் சினிமா நிச்சயம் மிஸ் செய்யும் என நடிகர் விஷ்ணு விஷால் உருக்கம்.

Sep 19, 2025 8:39 AM

தனுஷை கட்டியணைத்து அழுத இந்திரஜா

தனுஷை கட்டியணைத்து அழுத இந்திரஜா

மாரி படத்தில் தனுஷ் உடன் இணைந்து ரோபோ சங்கர் நடித்த நடிப்பை எல்லாம் ரசிகர்கள் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட மாட்டார்கள். ரோபோ சங்கர் மறைவை அறிந்ததும் அதிகாலையிலேயே தனுஷ் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். ரோபோ சங்கரின் மகள் இந்திரஜா தனுஷ் மீது சாய்ந்துக் கொண்டு அழுத காட்சிகள் ரசிகர்களை உலுக்கி எடுத்தன.

Sep 19, 2025 8:30 AM

யாராலும் முடியாது

ரோபோ சங்கர் போல வித்தியாசமான நகைச்சுவை காட்சிகளை செய்ய யாராலும் முடியாது. அவரது பாடி லேங்குவேஜ் மற்றும் வசன உச்சரிப்பு எப்போதும் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கும் என ரசிகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Sep 19, 2025 8:27 AM

ரோபோ சங்கருக்காக உருகிய கமல்

”ரோபோ சங்கர் ரோபோ புனைப்பெயர் தான் என் அகராதியில் நீ மனிதன் ஆதலால் என் தம்பி போதலால் மட்டும் எனை விட்டு நீங்கி விடுவாயா நீ? உன் வேலை நீ போனாய் என் வேலை தங்கிவிட்டேன். நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச் சென்றதால் நாளை நமதே.” என நேற்று இரவே கமல்ஹாசன் தனது முதல் இரங்கலை தெரிவித்தார்.

