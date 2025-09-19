Robo Shankar Death LIVE: மறைந்தார் ரோபோ சங்கர்.. அலை அலையாய் திரண்டு அஞ்சலி செலுத்தும் பிரபலங்கள்
சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் இத்தனை ஆண்டுகளாக ஏகப்பட்ட தமிழ் மக்களையும் உலகத் தமிழர்களையும் தனது காமெடி காட்சிகளால் சிரிக்க வைத்து வந்த நிலையில், தற்ஓது அனைவரையும் கண்ணீர் கடலில் ஆழ்த்தியுள்ளார். ஏற்கனவே உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஒல்லியான தேகத்துக்கு ஆள் மாறும் போதே பலரும் பதறினர்.
ஆனால், அவரை எப்படியோ காப்பாற்றி பாதுகாத்து வைத்திருந்த குடும்பத்தினர் தற்போது காப்பாற்ற முடியாமல் அவரை பறிகொடுத்து கதறி துடித்து வருகின்றனர். ரோபோ சங்கரின் மறைவு செய்து அறிந்த பல பிரபலங்கள் சமூக வலைதளங்களிலும் நேரிலும் சென்றூ அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
பொதுமக்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் வளசரவாக்கத்தில் உள்ள ரோபோ சங்கர் வீட்டின் முன் அலை அலையாய் திரண்டு வந்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். சின்னத்திரையில் தனது திறமைகளை காட்டி, வெள்ளித்திரையில் பல படங்களில் முன்னணி காமெடியனாக கலக்கி சிரிக்க வைத்த ரோபோ சங்கரின் மறைவு பலரையும் மீளாத் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
சிவகார்த்திகேயன் ஷோவில் கலக்கிய ரோபோ சங்கர்
யோகி பாபு இரங்கல்
KPY பாலா நேரில் அஞ்சலி
சிம்பு இரங்கல்
எப்படி ஜாலியா இருந்த மனுஷன்
அன்னைக்கு காலையில 6 மணி இருக்கும்!
தனுஷை கட்டியணைத்து அழுத இந்திரஜா
யாராலும் முடியாது
ரோபோ சங்கருக்காக உருகிய கமல்
