விஜய் டிவி ரோபோ ஷங்கரின் மனைவி 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே படங்களில் நடித்துள்ளாரா வைரலாகும் புகைப்படம்!

சென்னை : விஜய் டிவியில் காமெடியனாக அறிமுகமாகி இப்பொழுது திரைப்படங்களில் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்களில் ஒருவராக விளங்கி வருபவர் நடிகர் ரோபோ ஷங்கர்.

ரோபோ ஷங்கரை தொடர்ந்து அவரது மனைவி பிரியங்காவும் இப்பொழுது படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பிரியங்கா பிரபல சூப்பர் ஹிட் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

ரஜினி, விஜய், கமலுக்கு வில்லனா நடிச்சாச்சு.. அடுத்து தல அஜித்துக்கு டஃப் கொடுப்பாரா விஜய்சேதுபதி?

English summary

Actor Robo Shankar's wife is an actress and she has acted in many movies. Now an old photo of hers is going viral.