விஜய்யின் தந்தை, நடிகர், தயாரிப்பாளர், பான் இந்தியா இயக்குநர்..சகலகலா வித்தகர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்

சென்னை: நடிகர் விஜய் ரஜினிக்கு அடுத்த இடத்தில் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக இருக்கிறார். விஜய்யை தயார் படுத்தி செதுக்கி கொண்டுவந்ததில் தந்தை எஸ்.ஏ.சிக்கு பெரும் பங்கு உண்டு.

விஜயகாந்த் எனும் நடிகரை திரையுலகில் அதிகம் பயன்படுத்தியதும், அவருக்கும் மீண்டும் ஒருவாழ்க்கைக் கிடைக்க படம் கொடுத்ததும் எஸ்.ஏ.சிதான்.

திமுக அனுதாபி, அதிமுகவுக்கு உதவியவர், தனிக்கட்சி என எஸ்.ஏ.சிக்கு பல முகங்கள் உண்டு.

English summary

SA Chandrasekhar is the pride of many achievements in Indian cinema. He is a Multi-Talented Person who is an actor, producer, pan India director, and father of the Leading Tamil Actor Vijay.