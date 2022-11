கிளம்பிய புது சிக்கல்..வாத்தி பட ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய படக்குழுவினர்..பெரும் ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் திருச்சிற்றம்பலம், நானே வருவேன் படங்கள் அடுத்தடுத்து திரையரங்குகளில் வெளியாகியிருந்தன.

அதனைத் தொடர்ந்து தனுஷ் நடித்துள்ள வாத்தி படம் டிசம்பர் 2ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், வாத்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அட முதலிடத்தில் தனுஷ், சூர்யா.. கடைசி இடத்தில் விஜய் நம்ப முடிகிறதா?

English summary

The team had announced that Dhanush starrer Vaathi will release on December 2. In this case, it has been reported that the release date of the film has been postponed to February.