சாய்பல்லவியின் கார்கி படத்திற்கு சர்வதேச அளவில் கிடைத்த சிறப்பான அங்கீகாரம்: படக்குழு உற்சாகம்

மாஸ்கோ: சாய் பல்லவி நடிப்பில் திரையரங்குகளில் வெளியான 'கார்கி' திரைப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்தது.

திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து சோனியில் வெளியான 'கார்கி' ஓடிடி ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தப் படத்திற்கு சர்வதே அளவில் சிறப்பான அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

சாய் பல்லவியின் செம ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் படம் கார்கி.. எந்த ஓடிடியில் எப்போ ரிலீஸாகுது தெரியுமா?

English summary

Sai Pallavi starrer 'Gargi' was released in theaters and received good reviews. Now Gargi's film has been selected and screened at The 44th Moscow International Film Festival In Russia. In the Category Of "Blockbusters From Around The World".