யசோதா வெற்றியை கொண்டாடிய சமந்தா… யாருடன், எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுமா?

ஐதராபாத்: சமந்தா நடித்துள்ள யசோதா திரைப்படம் கடந்த வாரம் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

சமந்தா முதன்மையான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள யசோதா படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், யசோதா படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடிய சமந்தா, அதன் போட்டோவையும் ஷேர் செய்துள்ளார்.

யசோதா பாக்ஸ் ஆபிஸ்… இரண்டாவது நாளிலும் வசூலில் கோடிகளை குவித்த சமந்தா

English summary

Samantha starrer Yashoda was released in theaters. As the film received a good response from the fans. Yashoda has collected Rs 11 crores in three days. In this case, the photo of Samantha celebrating the success of the film with her trainer is going viral.