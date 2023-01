விஜய் தான் சூப்பர் ஸ்டாரா...? நாட்டுல வேற பிரச்சினையே இல்லையா...? கடுப்பான சரத்குமார்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் கடந்த 11ம் தேதி ரிலீஸாகி வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.

இந்தப் படம் 7 நாட்களில் 210 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய சரத்குமார் விஜய் தான் சூப்பர் ஸ்டார் என பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற வாரிசு சக்சஸ் மீட்டில் இந்த சூப்பர் ஸ்டார் விவகாரம் குறித்து சரத்குமார் காட்டமாக பேசியுள்ளார்.

ஆட்டநாயகன் விஜய்.. 7 நாட்களில் 210 கோடி ரூபாய்.. வாரிசு அதிகாரப்பூர்வ வசூல்.. ரசிகர்கள் செம ஹாப்பி!

English summary

Sarathkumar had said that Vijay is the next superstar at the launch of Varisu audio. While this is controversial, In this case, Sarathkumar angrily responded to the reporters about the Superstar title at Varisu Success Meet.