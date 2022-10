சர்தார் விமர்சனம்: தண்ணீர் பிரச்சனையை கையில் எடுத்த பி.எஸ். மித்ரன்.. கார்த்தியின் புதுப்படம் எப்படி இருக்கு?

நடிகர்கள்: கார்த்தி, ராஷி கண்ணா, லைலா, ரஜிஷா விஜயன்

இசை: ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்

இயக்கம்: பி.எஸ். மித்ரன்

சென்னை: விருமன், பொன்னியின் செல்வன் படங்களை தொடர்ந்து கார்த்தி நடிப்பில் சர்தார் படம் தீபாவளி ரிலீஸாக இந்த ஆண்டு ஹாட்ரிக் அடித்துள்ளது.

இரும்புத்திரை படத்தில் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பணத்தை எப்படி திருடுகின்றனர் என்பதை காட்டிய பி.எஸ். மித்ரன், சிவகார்த்திகேயனின் ஹீரோ படத்தில் அறிவுத் திருட்டு பற்றி படம் எடுத்தார். ஆனால், அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை கொடுக்கவில்லை.

இந்நிலையில், சர்தார் படத்தில் தண்ணீர் பிரச்சனையை கையில் எடுத்துள்ளார் பி.எஸ். மித்ரன். கார்த்தி டபுள் ஆக்‌ஷனில் நடித்துள்ள சர்தார் திரைப்படம் எந்தளவுக்கு வொர்க்கவுட் ஆகி உள்ளது என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Karthi's Sardar Movie Review in Tamil (சர்தார் திரைவிமர்சனம்): Director PS Mithran took Water bottle problem and doing a spy thriller movie on this and Karthi did his job very well.