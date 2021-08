அடிதூள்...நியூயார்க் டைம்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட பட்டியலில் சார்பட்டா பரம்பரை

சென்னை : பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா, பசுபதி, துஷரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம் சார்பட்டா பரம்பரை. தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டிருந்ததால் இந்த படம் ஜுலை 22 ம் தேதி பிரபல ஓடிடி தளமான அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

இந்த படத்தை பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் கே 9 ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரித்தது. வடசென்னையில் இரண்டு 1980 களில் பிரபலமான குத்துச் சண்டையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் இது. இந்தியாவில் அவசர நிலை அமலில் இருந்த சமயத்தில் இரு தரப்பினரிடையில் பல தலைமுறைகளாக இருந்த பிரச்சனை பற்றிய கதை.

அந்த கால அரசியல் சூழல், விளையாட்டு சூழல் ஆகிய இரண்டையும் மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த படம் ரசிகர்களிடம் மட்டுமல்ல பிரபலங்கள், விமர்சகர்கள் என பலரிடமும் பெரும் வரவேற்பையும், பாராட்டையும் பெற்றது. நடிகர்களின் நிஜ பெயர்களை மறந்து கேரக்டர்களின் பெயர்களை சொல்லி கூப்பிடும் அளவிற்கு கபிலன், மாரியம்மாள், டான்சிங் ரோஸ், ரங்கன் வாத்தியார் உள்ளிட்ட பெயர்கள் மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்து விட்டது.

The Sarpatta Parambarai film is also on the list of 5 international films aired on the New York Times website. The New York Times has praised the film and director Pa. Ranjith. The only Indian film to feature on this list is the Sarpatta Parambarai.