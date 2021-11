பீஸ்ட் படத்தில் அரசியல்வாதியாக என்ட்ரியாகும் செல்வராகவன்... ஆரம்பமே அமர்க்களமா இருக்கே

சென்னை : டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படம் விஜய்யின் 65 வது படமாக தயாராகி வருகிறது. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் மிக பிரம்மாண்டமாக தயாரித்து வருகிறது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

ஏப்ரல் மாதம் பூஜையுடன் துவக்கப்பட்ட பீஸ்ட் படத்தின் முதல்கட்ட ஷுட்டிங் ஜார்ஜியாவில் துவங்கப்பட்டது. இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் சென்னையிலும், அதைத் தொடர்ந்து டெல்லியிலும், மீண்டும் சென்னையிலும் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது. இந்த படத்தின் 80 சதவீதம் ஷுட்டிங் முடிவடைந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

According to the latest information, Selvara, who plays the main villain in the movie Beast, is playing the role of a politician. The scenes where Selvaragavan comes are being taken abroad. The scenes he comes up with can be kept in suspense without giving any clue. Beast is expected to release on 2022 summer. movie makers wants to avoid valimai - beast clash.