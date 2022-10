‘தேசிய தலைவர்' பட விழாவில் பரபரப்பு: நவமணியை அடிக்க பாய்ந்த நடிகர் எஸ்எஸ்ஆர் மகன் கண்ணன்!

சென்னை: மறைந்த பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

தேசிய தலைவர் என்ற பெயரில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தேசிய தலைவர் படத்தின் அறிமுக நிகழ்ச்சியின் மேடையில் பரபரப்பான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

சினிமாவாகிறது பசும்பொன் தேவரின் வாழ்க்கை.. 'ஊமை விழிகள்' அரவிந்தராஜ் இயக்குகிறார்!

English summary

Jallikattu Movies is making a big film on the life of Pasumpon Muthuramalinga Devar called 'Desiya Thalaivar'. In this situation, producer SSR Kannan tried to attack former Forward Party leader Navamani at the show of this film and it created a stir.