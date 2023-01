அப்படியெல்லாம் அட்ஜெஸ்ட்மென்ட் பண்ணலனா ஹீரோயினே ஆக முடியாது.. ஷாக் கொடுத்த தேவி பிரியா!

சென்னை: சின்னத்திரையில் பிரபலமான நடிகை தேவி பிரியா சினிமாவில் நடக்கும் காஸ்டிங் கோச் பற்றி புட்டு புட்டு வைத்திருப்பது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

சின்னத்திரையில் சாதிக்கும் பல நடிகைகள் அடுத்ததாக வெள்ளித்திரைக்கு வர ஆசைப்படுவது வழக்கம் தான். அப்படி சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரையில் சில படங்களில் நடித்தவர் நடிகை தேவி பிரியா.

தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்காதது ஏன் என்கிற கேள்விக்கும் நடிகைகள் சினிமாவில் என்ன மாதிரியான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கின்றனர் என்கிற கேள்விக்கும் சமீபத்தில் அவர் அளித்த பேட்டியில் கூறிய விஷயம் பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

காதலனுக்காக புது ரெஸ்டாரன்ட்.. கலக்கும் பிரியா பவானி ஷங்கர்.. கட்டுனா அவள கட்டனும் டா!

English summary

Serial actress Devi Priya reveals about how heroines suffers from Adjustment issue in Cine Industry shocks everyone. She acted in a few movies and widely concentrate in serials only.