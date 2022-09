கேஜிஎஃப் படம் பார்த்து 4 கொலை..வன்முறைப்படங்கள் உருவாக்கும் பாதிப்புகள்..நிழலும்..நிஜமும் ஒன்றா?

கேஜிஎஃப் படத்தைப்பார்த்து தொடர் கொலைகள் செய்த இளைஞர் கைதானார். கேஜிஎஃப் பாணியில் சுத்தியலால் அடித்து கொலை செய்து கைதாகியுள்ளார்.

ஒருபுறம் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக அரசு நிர்வாகம் போராடும்போது போதைக்கலாச்சாரத்தை ஆதரிக்கும் திரைப்படங்கள் இளம் தலைமுறையினர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

வேகமாக பைக் ஓட்டும் ஹீரோவை மனதில் வைத்து தாங்களும் வேகமாக மோட்டார் சைக்கிளை போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க சாலையில் ஓட்டி விபத்தில் சிக்கும் இளம் தலைமுறையினர் உள்ளனர்.

பாய்காட் பிரசாரத்தைக் கடந்து பிரம்மாஸ்திரம் வெற்றி? பரிதாபமான நிலையில் அமீர்கான், அக்சய்குமார்

English summary

Youth arrested for the serial murder case, after watching KGF movie He was killing security guards with KGF-style beating with a hammer he told his confession. On the one hand, while the government is fighting against drugs, movies supporting the drug culture dominate the younger generation.