உங்க பொண்ணு மட்டும் காவி பிகினி அணியலாமா? காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் இயக்குநரை விளாசும் நெட்டிசன்கள்!

மும்பை: ஷாருக்கானின் பதான் படத்தில் நடிகை தீபிகா படுகோன் காவி நிற பிகினி அணிந்து நடனமாடியதற்கு எதிராக ஒரு சிறுமியை வைத்து வீடியோ போட்டு சர்ச்சையை கிளப்பிய தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரியை நெட்டிசன்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

விவேக் அக்னிஹோத்ரி முன்னதாக இயக்கிய ஹேட் ஸ்டோரி, ஸித் உள்ளிட்ட படங்களில் எல்லாம் ஆபாசம் கொட்டிக்கிடக்கிறதே என்றும் உங்க பொண்ணு மட்டும் அதே கலர் பிகினியோட பீச்சில் சுத்தலாமா? என கேட்டு துவைத்து எடுத்து வருகின்றனர்.

நெட்டிசன்களுடன் சோஷியல் மீடியாவில் தொடர்ந்து வாதம் செய்து வருகிறார் இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி.

காவி பிகினி சர்ச்சை.. ஷாருக்கானின் உருவ பொம்மை எரிப்பு.. வெளியாகுமா பதான் திரைப்படம்?

English summary

Shah Rukh Khan fans shares Vivek Agnihotri daughter's saffron bikini photos and slams the director for his hatred on Pathaan song. Fans also pin point out the previous erotic movies of Vivek Agnihotri in social media.