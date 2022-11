மும்பை ஏர்போர்ட்டில் ஷாருக்கானை சுற்றிவளைத்த ஆஃபிசர்ஸ்… இது யார் வீசிய வலை…?: பரபரக்கும் பாலிவுட்

மும்பை: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் ஷாருக்கான், பதான், ஜவான் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

பதான் திரைப்படம் ஜனவரியிலும், ஜவான் அடுத்தாண்டு ஜூன் மாதமும் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், மும்பை விமான நிலையத்தில் ஷாருக்கானுக்கு நடந்த சம்பவம் பாலிவுட் திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Shah Rukh Khan is currently acting in the films Pathan and Jawaan. In this case, the incident of Shah Rukh Khan being stopped at the Mumbai airport has created a sensation. Shah Rukh Khan left after paying taxes on expensive watches.