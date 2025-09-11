Hindhi Bigg Boss: அடப்பாவிங்களா.. நடிகையுடன் நட்பு.. பிக்பாஸில் சல்மான் கானை சந்தேகப்பட்ட இணையவாசிகள்!
மும்பை: முன்னாள் நடிகையும் சமூக ஆர்வலருமான குனிக்கா சதானந்த், பிக் பாஸ் 19 வீட்டில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளார். அவரது வெளிப்படையான கருத்துக்களாலும், கூர்மையான பேச்சாலும் இந்த சீசனின் மிகவும் விவாதிக்கப்படும் போட்டியாளர்களில் ஒருவராக அவர் திகழ்கிறார். ஆனால், இந்த புகழ் அனைத்தும் அவருக்கு சாதகமாக அமையவில்லை. குனிக்காவின் பிக் பாஸ் பயணம் சர்ச்சைகள் நிறைந்த ஒன்றாகவே உள்ளது. சக போட்டியாளர் தன்யா மிட்டலுடன் ஏற்பட்ட கடுமையான மோதல், சார்புநிலை குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் சல்மான் கானுடன் அவர் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வைரல் வீடியோ போன்றவை இதற்கு முக்கிய காரணங்கள். இந்தி பிக் பாஸ் சீசன் 19இல், குனிக்காவிற்கு சாதகமாக செயல்படுவதாக ஆன்லைனில் ஒரு புதிய சர்ச்சை பரவி வருகிறது.
பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்குப் பிறகும், குனிக்கா கடுமையான விளைவுகளையோ அல்லது நாமினேஷன்களையோ சந்திக்கவில்லை என்று பார்வையாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இந்த சலுகைக்கு, தொகுப்பாளர் சல்மான் கானுடன் குனிக்காவுக்கு உள்ள நீண்டகால நட்பே காரணம் என்று பலரும் கருதுகின்றனர். இது ரசிகர்கள் மற்றும் கிசுகிசுப் பத்திகளில் விவாதிக்கப்படும் ஒரு முக்கிய அம்சமாக மாறியுள்ளது.
சந்தேகம்: சல்மான் கானும் குனிக்கா சதானந்தும் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு பழைய நடன வீடியோ இணையத்தில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. பிக் பாஸ் 19 நிகழ்ச்சிக்கு வந்த சில நாட்களிலேயே, இந்த முன்னாள் நடிகை தன்யா மிட்டலுடன் மோதி, ரசிகர்களின் விவாதத்திற்கு உள்ளாகி வருகிறது. பிக்பாஸ் வீட்டின் உள்ளே நடந்த குழப்பங்கள் ஒருபுறம் இருக்க, சல்மான் கானும் ஒரு அடையாளம் காண முடியாத பெண்ணும் கருப்பு நிறக் குட்டை ஆடையில் தோன்றும் ஒரு பழைய வீடியோ மீண்டும் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இது இணையவாசிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிலர் அந்தப் பெண் குனிக்கா என்று உறுதியாக நம்புகின்றனர்.
சர்ச்சை வீடியோ: இது சார்புநிலைக் குற்றச்சாட்டுகளையும் பரவலான ஊகங்களையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. "இப்போதுதான் சல்மான் கான் ஏன் குனிக்கா சதானந்திற்கு ஆதரவாக பேசுகிறார் என்று எனக்குப் புரிகிறது" என்று ட்விட்டரில் பகிரப்பட்ட வைரல் வீடியோவின் தலைப்பு குறிப்பிட்டிருந்தது. இந்த வைரல் வீடியோ, 1998 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 43வது ஃபிலிம்ஃபேர் விருதுகள் நிகழ்ச்சியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அதில், குனிக்கா என சில பயனர்களால் கூறப்படும் அந்த மர்மப் பெண், சல்மான் கான் சட்டையில்லாமல் மேடையில் ஆடும்போது, அவருடன் நெருக்கமாக இருக்க முயற்சிப்பதைக் காண முடிந்தது. பின்னர், சல்மான் அவளைத் தன் தோளில் தூக்கிச் சென்று மேடையிலிருந்து வெளியேறினார்.
உண்மை: சல்மான் கானுடன் அந்த பழைய வீடியோவில் இருக்கும் பெண் குனிக்கா சதானந்த் இல்லை என்பது பின்னர் தெரியவந்துள்ளது. அந்தப் பெண் நடன அமைப்பாளர் போனி வெர்மா என்றும், அவர் நடிகர் பிரகாஷ்ராஜின் மனைவி என்றும் சில ரசிகர்கள் கமெண்ட் பிரிவில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர். "அது குனிக்கா இல்லை, அது போனி வெர்மா" என்று ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட ட்விட்டர் வாசி ஒருவர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரங்களைப் பார்க்கும்போது, நமது ஊரில் கமல்ஹாசனும் விஜய் சேதுபதியும் எப்படி பிக்பாஸ் ரசிகர்களால் விமர்சனத்திற்கு ஆளானார்களோ அதேபோல், இந்தி பிக்பாஸில் சல்மானும் விமர்சனத்திற்கு ஆளாகி வருகிறார் என்று பேசி வருகிறார்கள்.
