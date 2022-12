ஷிவினோட மனசை உடைச்ச கதிரோட கேர்ள் ஃபிரெண்ட்.. பாட்டு பாடி பாத்ரூமுக்கு ஓட வச்ச அமுதவாணன்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் அசல் கோலார் போன பிறகு ரச்சிதாவுக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டருக்கும் இடையே ஒரு லவ் டிராக் ஓட்டினார்கள். ராபர்ட் மாஸ்டரும் வெளியேறிய பின்னர் கதிர் மற்றும் ஷிவின் லவ் டிராக்கை உருட்டி வந்த நிலையில், அதற்கு வேட்டு வைத்து விட்டார் கதிரோட கேர்ள் ஃபிரெண்ட் சினேகா ரவி.

கதிருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க அவரது காதலி உள்ளே வந்து கட்டிப் பிடித்து கொஞ்சியதை பார்த்ததுமே ஷிவின் செம அப்செட் ஆகி விட்டார்.

ஷிவினை மேலும் காயப்படுத்த நினைத்த அமுதவாணன் பாட்டுப் பாட அழுது கொண்டே பாத்ரூமுக்கு ஷிவின் ஓடும் 3வது ப்ரமோ தற்போது வெளியாகி டிரெண்டாகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ஆட்டம் போட்ட ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்... கூடவே ஒரு ரூல்ஸும் போட்டாங்க பாருங்க...

English summary

Shivin cried alot after Kathir girl friend surprise visit to Bigg Boss Tamil 6. Amudhavanan also stirs Shivin and makes her cry very much scenes showed in today promo 3. Shivin loved Kathir very much in the house is the main reason for her sadness.