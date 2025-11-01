சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் மரணம்.. ஏற்கனவே ஜோதிடர் எச்சரித்தாரா? மர்மம் குறித்து சகோதரி ஓபன்!

Get Updates
மும்பை: மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட்டின் சகோதரி ஸ்வேதா சிங் கீர்த்தி, தனது அண்ணனின் மரணம் குறித்த புதிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார். ஒரு ஜோதிடர், சுஷாந்த் இறப்பதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பே, அவர் “மார்ச் 2020 க்குப் பிறகு உயிர் வாழ மாட்டார்” என்று குடும்பத்திற்குத் தெரிவித்ததாக ஸ்வேதா ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். இந்தத் தகவல்கள் சுஷாந்தின் மரணம் குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் தூண்டியுள்ளன.

சுஷாந்தின் மறைவுக்குப் பிறகு தான் சந்தித்த ஒரு ஜோதிட அமர்வு குறித்து ஸ்வேதா விவரித்தார். சுஷாந்தின் மன உறுதியைக் குலைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒருவர் திட்டமிட்டு அவரது வாழ்க்கையில் நுழைக்கப்பட்டதாக ஜோதிடர் தெரிவித்ததாக ஸ்வேதா கூறினார். "என் அண்ணன் மிக வேகமாக உயர்ந்து கொண்டிருந்தார். இந்த பாலிவுட் எப்படிப்பட்டது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் அவரை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒருவர் அவரது வாழ்க்கையில் புகுத்தப்பட்டார் என்று ஜோதிடர் சொன்னார்" என்று ஸ்வேதா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Shweta Singh Kirti Reveals Astrological Warnings About Sushant Singh Rajput s Death

மர்மம்: ஜோதிடரின் எச்சரிக்கைக்கு மேலாக, ஸ்வேதாவின் மூத்த சகோதரிக்கு ஒரு மர்மமான தொலைபேசி அழைப்பு வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அந்த அழைப்பில், சுஷாந்த் மாந்திரீகத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், மார்ச் மாதத்திற்குப் பிறகு உயிர் வாழ மாட்டார் என்றும் கூறப்பட்டது. தாங்கள் அறிவியல் மனப்பான்மை கொண்ட குடும்பம் என்பதால், ஆரம்பத்தில் இந்த கூற்றுக்களை மூடநம்பிக்கை என்று புறக்கணித்ததாகவும் ஸ்வேதா விளக்கினார். ஆனால், சுஷாந்த் இறந்த பிறகு, இந்த எச்சரிக்கைகள் குறித்து ஸ்வேதா மீண்டும் சிந்திக்கத் தொடங்கினார். ரியா சக்ரவர்த்தி, சுஷாந்த்தை தற்கொலைக்குத் தூண்டினார் என்ற குற்றச்சாட்டுகளை சிபிஐ நிராகரித்துள்ளது. இருப்பினும், சுஷாந்துடனான உறவின் போது ரியாவின் சில நடத்தைகள் குறித்து ஸ்வேதா தொடர்ந்து கேள்வியெழுப்பி வருகிறார்.

மோசமான கவிதை: ரியா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு புகைப்படத்துடன் ஒரு விசித்திரமான கவிதையைப் பதிவிட்டிருந்தார் என்றும் ஸ்வேதா தெரிவித்தார். அந்தக் கவிதையில், "நீங்கள் மிக உயரமாகப் பறக்கிறீர்கள், உங்கள் இறக்கைகள் வெட்டப்பட வேண்டும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. சுஷாந்த் அதைப் லைக் செய்திருந்தது ஸ்வேதாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஜோதிடரை சந்தித்த பிறகு, ரியாவின் இன்ஸ்டாகிராமை மீண்டும் பார்த்தபோது, அந்தக் கவிதை இன்னும் கலக்கமூட்டுவதாக இருந்ததாக ஸ்வேதா கூறினார். இந்த நிகழ்வுகள் குறித்து சிந்தித்து, தனது அண்ணனின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்த பல்வேறு சம்பவங்களை ஸ்வேதா இணைத்துப் பார்த்தார். ஜோதிடரின் எச்சரிக்கைகளையும், ரியாவின் பதிவையும், சுஷாந்தின் கடைசி மாதங்களையும் அவர் மீண்டும் நினைத்துப் பார்த்தார். "ஜோதிடர் எல்லாம் சொன்ன பிறகு, என் அண்ணனின் மரணத்திற்குப் பின், உண்மையில் இவை உண்மையா என்று பார்க்க நான் சென்றேன்" என்று ஸ்வேதா உணர்ச்சிபூர்வமாகப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

தற்கொலையா? கொலையா?: சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் ஜூன் 2020 இல் காலமானார். அவரது மரணம் தற்கொலை என்று அதிகாரிகள் முடிவுக்கு வந்தாலும், அவரது குடும்பத்தினரும் ரசிகர்களும் தொடர்ந்து பதில்களைத் தேடுகிறார்கள். அவரது துயரமான முடிவுக்குப் பின்னால் இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பதில்கள், அவரது மரணம் குறித்த தீர்க்கப்படாத கேள்விகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.

