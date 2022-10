சிம்பு & கௌதம் - அப்புக் குட்டியை பார்த்து சிரித்தபடியே இருந்தார்களாம்... காரணம்தான் படத்தின் பலமே

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் மற்றும் நானே வருவேன் படங்கள் வருவதற்கு முன்னரே வெந்து தணிந்தது காடு தன்னுடைய வசூலை குவித்து விட்டது.

அதன் காரணமாக தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் இயக்குநர் கவுதமிற்கு புல்லட் பைக்கையும் சிம்புவிற்கு கார் ஒன்றையும் பரிசளித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில் அதில் நடித்த அப்புக் குட்டு ஒரு சுவாரசியமான சம்பவம் ஒன்றை கூறியிருக்கிறார்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் குறை சொல்லணும்னா.. ஆயிரம் சொல்லலாம்.. பிரஸ் மீட்டில் கமல் பேச்சு!

English summary

Before the release of Ponniyin Selvan and Naanae Varuvean films, Vendhu Thaninthathu Kaadu film had decent box office collection. Because of that, producer Isari Ganesh has gifted a bullet bike to director Gautham and a car to Simbu.