சிம்பு பட போஸ்டரும் விஜய் பட தலைப்பும்தான் பப்ளிசிட்டிக்கு உதவுச்சு... லவ் டுடே பிரதீப் ரங்கநாதன்

சென்னை: இரண்டே படங்களில் தனக்கான இடத்தை இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் பிடித்துக் கொண்டார் லவ் டுடே திரைப்படத்தின் இயக்குநர் பிரதீப்.

தற்சமயம் பிற இயக்குநர்களின் இயக்கத்தில் நடிக்கவும் அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வருகிறதாம்.

இந்நிலையில் விஜய் மற்றும் சிம்பு படங்கள் எப்படி தன்னுடைய படத்தின் விளம்பரத்திற்கு உதவியது என பிரதீப் பேட்டி கொடுத்துள்ளார்.

அதர்வா, ஹரீஷ் கல்யானை விட எனக்கு இந்தக் கதாபாத்திரம் பொருந்தும்... லவ் டுடே பிரதீப் ரங்கநாதன் பேட்டி

English summary

Pradeep Ranganathan, the director of Love Today, has held his place as a director and actor in two films. Currently he is getting many opportunities to act in the direction of other directors. In this case, Pradeep has given an interview that how Vijay and Simbu films helped in the promotion of his film.