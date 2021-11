தயாராகுங்கள் அப்துல் கலீக் வெர்சஸ் தனுஷ்கோடி... நவம்பர் 25 ல் மாநாடு ரிலீஸ்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள படம் மாநாடு. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் அரசியல், த்ரில்லர் படமான இந்த படத்தை சுரேஷ் காமாட்சி, வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன் பேனரில் தயாரித்துள்ளார். யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

கல்யாணி பிரியதர்ஷன் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, பாரதிராஜா, பிரேம்ஜி அமரன், கருணாகரன், எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், மனோஜ் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Simbu starred Maanaadu release date postponed many times. recently announced maanaadu to release on diwali day. but later movie makers withdraw that announcement. now some sources said that maanaadu to release on november 25 th.