சிம்புவுடன் இணையும் சுதா கொங்கரா?: KGF தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மெகா பட்ஜெட்டில் தரமான சம்பவம்!

சென்னை: முன்னணி இயக்குநராக வலம்வரும் சுதா கொங்கரா தற்போது சூரரைப் போற்று இந்தி ரீமேக்கில் பிஸியாக உள்ளார்.

தமிழில் அவர் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருந்த 'சூரரைப் போற்று' படம் 5 தேசிய விருதுகளை வென்று அசத்தியது.

சூரரைப் போற்றுக்கு பின்னர் சுதா கொங்கரா இயக்கவுள்ள அடுத்த படத்தின் ஹீரோ குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sudha Kongara and production house Hombale Films will collaborate on a film based on true events. It has been reported, Simbu will act in this Sudha Kongara film.