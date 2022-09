மல்லிப்பூ பாடலை வச்சி சம்பவம் செய்யும் ரசிகர்கள்… திடீர்னு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண சிம்பு!

சென்னை: சிம்பு, கெளதம் மேனன், ஏஆர் ரஹ்மான் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக சிறப்பான சம்பவம் செய்துள்ளது.

கடந்த 15ம் தேதி வெளியான 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பை பெற்றது.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் இடம்பெற்ற மல்லிப்பூ பாடல் மிகப் பெரிய அளவில் ஹிட் அடித்துள்ளது.

English summary

Simbu's Vendhu Thanindhathu Kaadu was released in theaters on the 15th. This movie has received a great response from fans. Fans celebrated the song "Mallippoo" featured in this film. in this situation, Simbu thanks to fans for the overwhelming response and the amazing reels of Mallipoo song.