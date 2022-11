’சார் வீட்டுக்குள் குரூப்பிசம் இருக்கு’-ஜனனி,அமுது டீம்..உலக மகா நடிப்புடா சாமி-நெட்டிசன்கள் கிண்டல்

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் குரூப்பிசம் இருப்பதாக கமல்ஹாசன் சுட்டிக்காட்டி கேள்வி கேட்டார்.

இதையொட்டி நடந்த விவாதத்தில் குரூப்பிசம் இருப்பதாக அனைவரும் ஒரே குரலில் சொன்னது தான் காமெடி.

அதிலும் ஜனனி, அமுதவாணன், அசீம் இதுபற்றி ஆவேசமாக பேசியதை நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

கதிரவனை காதலிப்பது யார்? குயின்ஸியா? ஷிவினா? பிக்பாஸ் வீட்டில் என்ன தான் நடக்கிறது!

English summary

Kamal Haasan pointed out that there is groupism in the Bigg Boss house and asked a question. The comedy was that everyone said with one voice that there was groupism in the discussion that took place. Moreover, the netizens are teasing Janani, Amudavanan and Aseem for speaking furiously about it.