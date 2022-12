பாபா ரீ-ரிலீஸுக்கு முன் சிவாஜி தி பாஸ்... ரஜினி ரசிகர்களுக்கு திடீரென ட்ரீட் கொடுத்த ஏவிஎம்!

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜெயிலர் படத்தில் இருந்து அப்டேட் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே ரஜினியின் பாபா திரைப்படத்தை வரும் 11ம் தேதி படக்குழு ரீ-ரிலீஸ் செய்யவுள்ளது.

இந்நிலையில், பாபா ரீ-ரிலீஸுக்குப் போட்டியாக சிவாஜி படத்தின் மறுவெளியீடு குறித்து ஏவிஎம் நிறுவனம் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

Rajinikanth's Sivaji film hit theaters today ahead of Baba. Relive the magic of Sivaji The Boss on the silver screen. Re-releasing in Tamil and Hindi, in select PVR Cinemas and India Cinepolis Cinemas from 9 to 5th Dec to celebrate Superstar Rajinikanth's birthday.